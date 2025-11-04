В одной из стран Европы заявили о высоком уровне террористической опасности

Как заявил глава Министерства иностранных дел страны Александер Добриндт, уровень террористической опасности в Германии оценивается как высокий, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, в блоке ХДС/ХСС, входящем в правящую коалицию в бундестаге, подчеркнули, что лица, угрожающие безопасности ФРГ, должны быть высланы из страны.

"Задержание в Берлине в очередной раз показывает, что уровень угрозы терроризма в Германии, хотя и абстрактный, тем не менее высок. Действия сирийца, находящегося в ФРГ с 2023 года, указывающие на подготовку теракта, были своевременно распознаны", – отметил министр.

2 ноября в берлинском районе Нойкельн правоохранители задержали гражданина Сирии Абдаллу Р., который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице Германии.

По данным издания, его поместили под стражу. Мужчину подозревают в планировании "расправы". Сириец имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у задержанного обнаружили материалы для изготовления взрывчатки.

