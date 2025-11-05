Охотничьи собаки погибли на борту корабля

27 охотничьих собак были найдены мертвыми на борту судна, следовавшего из Барселоны на Мальорку, сообщает Zakon.kz.

Испанская партия защиты прав животных Pacma на своих страницах в соцсетях потребовала привлечь к ответственности виновных в их гибели. Оказалось, что их владельцы с испанского острова провели несколько дней в Литве, готовя собак к охотничьему сезону, и обратились в специализированную каталонскую компанию с просьбой о перевозке животных.

❌27 perros de caza muertos. Los cazadores culpables no irán a prisión.



🐶De 36 perros que llevaron los cazadores a Lituania, 27 aparecieron muertos en una furgoneta en la bodega de un barco en Mallorca. ¿Cómo puede ser que los responsables no vayan a la cárcel?



👉Los perros de… pic.twitter.com/uxryRqOslA — PACMA (@PartidoPACMA) November 3, 2025

Выяснилось, что всего было 36 собак, в живых остались только 9. У остальных были явные симптомы асфиксии.

"Еще один пример жестокого обращения с собаками, используемыми для охоты. К ним относятся как к инструментам, а не как к разумным существам с правами", – назвала группа этот инцидент в своем заявлении.

