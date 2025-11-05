#Народный юрист
Мир

Охотничьи собаки погибли на борту корабля

Погибли 27 охотничьих собак, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 08:30 Фото: pixabay
27 охотничьих собак были найдены мертвыми на борту судна, следовавшего из Барселоны на Мальорку, сообщает Zakon.kz.

Испанская партия защиты прав животных Pacma на своих страницах в соцсетях потребовала привлечь к ответственности виновных в их гибели. Оказалось, что их владельцы с испанского острова провели несколько дней в Литве, готовя собак к охотничьему сезону, и обратились в специализированную каталонскую компанию с просьбой о перевозке животных.

Выяснилось, что всего было 36 собак, в живых остались только 9. У остальных были явные симптомы асфиксии.

"Еще один пример жестокого обращения с собаками, используемыми для охоты. К ним относятся как к инструментам, а не как к разумным существам с правами", – назвала группа этот инцидент в своем заявлении.

А в Тихом океане касатки атаковали белых акул, чтобы полакомиться их печенью.

