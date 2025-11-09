#Народный юрист
Мир

Трамп пообещал каждому американцу две тысячи долларов

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 02:59 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, кроме сверхбогатых граждан, более 2 000 долларов за счет средств, полученных от взимания пошлин, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране", – отметил он.

Трамп добавил, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает 37 трлн долларов.

Ранее стало известно, что вслед за мужем Мелания Трамп стала лауреатом премии в США.

Аксинья Титова
Читайте также
Трамп предупредил американцев о трудных временах
09:23, 06 апреля 2025
Трамп предупредил американцев о трудных временах
Трамп решил повысить налог для богатых американцев
07:59, 10 мая 2025
Трамп решил повысить налог для богатых американцев
Дональд Трамп обеднел на 500 миллионов долларов
20:35, 08 апреля 2025
Дональд Трамп обеднел на 500 миллионов долларов
