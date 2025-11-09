Трамп пообещал каждому американцу две тысячи долларов
Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить всем американцам, кроме сверхбогатых граждан, более 2 000 долларов за счет средств, полученных от взимания пошлин, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
"Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране", – отметил он.
Трамп добавил, что взимание пошлин с импорта позволит покрыть государственный долг, который достигает 37 трлн долларов.
Ранее стало известно, что вслед за мужем Мелания Трамп стала лауреатом премии в США.
