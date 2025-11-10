Туристов насмерть смыло гигантской волной на популярном острове

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры публикует издание El Periodico.

<br>

Известно, что погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.

"Мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде", – отмечается в сообщении.

