Спутниковые снимки показали, где живут строители мегапроектов Саудовской Аравии

Новые спутниковые снимки показали многочисленные поселения, состоящие из тысяч одинаковых жилых блоков, построенных для работников, занятых на проектах агентства развития территорий NEOM на северо-западе Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Dezeen, cнимки демонстрируют ряд крупных лагерей, окруженных пустыней, которые возводятся рядом с основными стройплощадками NEOM.

На изображениях видно огромное количество кажущихся идентичными жилых блоков, расположенных вокруг общих объектов инфраструктуры – столовых, спортивных площадок и зон отдыха.

Фото: Google Maps

Жилье предназначено для части из тыс. рабочих, задействованных в ключевых проектах NEOM, включая горизонтальный небоскреб "Зеркальная линия" (The Line), курорт в сердце пустыни "Тройена" (Trojena) и плавучий город-порт "Оксагон" (Oxagon). Самое крупное поселение, известное как Neom Community 1, расположено к югу от стройки "Зеркальной линии".

Фото: Google Maps

Каждый из обширных жилых районов состоит из сотен одноэтажных домов. Некоторые дома расположены сплошными рядами, другие – вокруг небольших газонов. В центре поселений находятся общественные объекты: магазины, рестораны, мечети, школы, а также спортивные сооружения – бассейны, тренажерные залы, теннисные корты, футбольные и баскетбольные площадки.

Фото: Google Maps

Еще один крупный лагерь к югу от "Зеркальной линии", по данным спутниковых снимков, находится в стадии строительства.

Еще южнее вдоль побережья страны построен крупный рабочий лагерь рядом с будущим портом "Оксагон". Здесь общественные объекты размещены возле входа в лагерь, а жилые блоки – к югу.

Фото: Google Maps

Район под названием Oxagon Community включает площадь у моря с выходом на пляж Красного моря. Как и в других поселениях, одноэтажные жилые блоки расположены однородно, с небольшими зелеными зонами между ними.

