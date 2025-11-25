В Венеции смягчили наказание Грете Тунберг из-за ее мировой известности

Полицейские Венеции не стали строго наказывать Грету Тунберг за недавний вандализм в городе, сообщает Zakon.kz.

Внимание местная полиция обратила на нее после того, как с группой сторонников из движения "Остановите экоцид" Грета вылила зеленую краску в знаменитый Гранд-канал. Из-за этого вода в нем окрасилась в зеленый цвет.

Несмотря на возмущение жителей города и мировой общественности, Тунберг и еще 36 участников перформанса отделались символическим штрафом в 150 евро, передает Daily Mail. Также полиция выписала экоактивистке предписание покинуть город на 48 часов. После истечения этого времени активистка сможет свободно посещать город, если не нарушит никаких других норм.

Но больше всего жителей Венеции удивило то, что Тунберг не предъявила никаких документов при задержании. Она сообщила свои личные данные устно и была идентифицирована благодаря ее публичности. В целом инцидент с ней вызвал оживленные обсуждения в социальных сетях, где мнения разделились между поддержкой Тунберг и критикой действий ее и в дальнейшем полицейских.

