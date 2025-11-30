Пожилого туриста накрыло волной в Таиланде

Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии растет. Недавно стало известно о гибели российского пенсионера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, он утонул в Таиланде. По предварительной версии, его накрыло волной.

По данным издания, 69-летний мужчина отдыхал с 47-летней спутницей в Патонге с середины октября. Каждое утро россиянин отправлялся на пляж, чтобы искупаться.

Инцидент произошел 30 ноября. Тело мужчины на пляже обнаружила его спутница.

"Она вызвала экстренные службы. Спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло, приехавшие медики констатировали смерть", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что облее 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии.