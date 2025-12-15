#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Латвия опозорилась после визита президента Польши

Президенту Польши подали грязный автомобиль в Латвии, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 05:40 Фото: pixabay
В соцсетях набирает обороты дипломатический скандал после инцидента в аэропорту Латвии в день визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились фотографии автомобиля, забравшего польскую делегацию из Риги. Оказалось, что президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, в аэропорту подали грязный автомобиль, передает Inbox.lv.

Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях.

Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации – обязанность принимающей страны. Кроме того, он добавил, что польское посольство имело влияние только на организацию визита, но не на состояние автомобиля.

Дипломат также подчеркнул, что в этот день, 11 декабря, в Риге шел дождь, а в аэропорту не было автомойки.

Также на днях на борту рейса американской авиакомпании пассажиры запаниковали из-за крысы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
