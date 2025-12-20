Высоты тоннеля сильно повредила машины в Испании

19 декабря в тоннеле Байлен в мадридском районе Монклоа застрял автовоз с легковыми автомобилями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали пожарные мэрии города, высота фуры превысила максимально допустимый уровень для данного участка, который составляет 3,85 м. Для проведения спасательной операции муниципальной полиции пришлось полностью перекрыть движение в тоннеле, в том числе въезд со стороны улицы Феррас.

По данным экстренных служб, ограничения действовали около трех часов.

Фото: Х/EmergenciasMad

Пожарные мэрии Мадрида отметили, что операция по освобождению автовоза была сложной из-за поврежденного состояния двух автомобилей на верхнем ярусе и неудобного положения техники в тоннеле. В результате инцидента верхние машины получили значительные повреждения.

"В происшествии никто не пострадал", – подчеркнули в пожарной службе.

