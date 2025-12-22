#Казахстан в сравнении
Мир

Возле резиденции Трампа перехватили частный самолет

Истребитель F-16 перехватил самолет около резиденции Трампа , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 07:25 Фото: Х/NORADCommand
21 декабря истребитель F-16 ВВС США осуществил перехват частного воздушного судна, нарушившего запретную зону в Флориде, сообщает Zakon.kz.

Запретная для полетов зона находилась над резиденцией президента Дональда Трампа во Флориде, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Х. По данным военных, ситуация была быстро взята под контроль.

Фото: Х/NORADCommand

Самолет вторгся в воздушное пространство, ограниченное для полетов над Палм-Бич, где расположен частный клуб Мар-а-Лаго. В ответ в воздух по тревоге подняли истребитель F-16.

Действия пилотов соответствовали стандартным протоколам безопасности для подобных случаев. Подробности о типе перехваченного судна и причинах нарушения не разглашаются.

Накануне президент Дональд Трамп вместо обзора экономической ситуации в США рассказал участникам встречи о нижнем белье своей жены.

Фото Алия Абди
Алия Абди
