Мир

Блогер из Италии умерла в элитной косметологической клинике Москвы

Популярная блогерша из Италии скончалась в московской косметологической клинике, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 04:40 Фото: Instagram/burtseva_italia
В московской косметологической элитной клинике Elmas скончалась 38-летняя блогер Юлия Бурцева, сообщает Zakon.kz.

Врачи боролись за ее жизнь, но спасти женщину не удалось. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом передает Telegram-канал "112".

О том, что блогер впала в кому, стало известно днем 4 января. У пациентки развился анафилактический шок. В результате ее экстренно госпитализировали в критическом состоянии.

Юлия Бурцева переехала из Самары и долгое время жила в Италии. Там у нее осталась дочь и муж-итальянец. В Москву женщина прилетела для процедуры по увеличению ягодиц.

Нынешний внешний вид голливудского актера Микки Рурка шокировал его поклонников.

Фото Алия Абди
Алия Абди
