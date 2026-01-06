"900 километров": снежные пробки в Париже шокировали весь мир
Дорожные пробки в столице Франции Париже и его пригородах из-за снегопада и выезда отпускников достигли рекордной длины, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Liberation, об этом свидетельствуют данные государственного портала Sytadin.
Согласно информации, днем движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км.
Особенно загружены трассы A6, A7 и A10 в южном направлении, так как первая суббота января традиционно считается "черной" во Франции из-за массового выезда отдыхающих.
