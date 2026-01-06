#Казахстан в сравнении
"900 километров": снежные пробки в Париже шокировали весь мир

Транспорт, машины, пробки, снег, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 06:20 Фото: pixabay
Дорожные пробки в столице Франции Париже и его пригородах из-за снегопада и выезда отпускников достигли рекордной длины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Liberation, об этом свидетельствуют данные государственного портала Sytadin.

Согласно информации, днем движение на французских автомагистралях было затруднено на промежутках протяженностью около 900 км.

Особенно загружены трассы A6, A7 и A10 в южном направлении, так как первая суббота января традиционно считается "черной" во Франции из-за массового выезда отдыхающих.

Ранее мы писали о том, что триумфальную арку украсили лицом Дембеле и цветами ПСЖ.

Аксинья Титова
