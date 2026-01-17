#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

По цене машины продали голубя в Турции

В Турции продали голубя по высокой цене, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 07:50 Фото: pixabay
В Турции состоялась одна из самых громких сделок на рынке голубеводства за последнее время. Породистого голубя с уникальной родословной продали за 3,75 млн турецких лир, что сопоставимо со стоимостью автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как передает Haberler, птица обладает высокой генетической ценностью и считается перспективной для разведения и участия в специализированных соревнованиях.

"Именно редкое происхождение, доминирующие гены и репутация линии стали ключевыми факторами, повлиявшими на цену", – говорится в публикации.

Отмечается, что подобные сделки в Турции случаются крайне редко, однако рынок элитных голубей продолжает расти.

"Для коллекционеров и профессиональных заводчиков такие птицы рассматриваются не только как предмет престижа, но и как долгосрочная инвестиция", – отмечают эксперты.

Сразу после наступления 2026 года турецкие чиновники навестили первых новорожденных в Стамбуле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Падение лиры не сделает отдых в Турции дешевле для казахстанцев - эксперты
16:18, 06 июня 2023
Падение лиры не сделает отдых в Турции дешевле для казахстанцев - эксперты
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума
16:33, 18 июля 2023
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума
В Турции возникли проблемы со снятием денег из банкоматов
11:12, 03 января 2025
В Турции возникли проблемы со снятием денег из банкоматов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: