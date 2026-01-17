По цене машины продали голубя в Турции

Фото: pixabay

В Турции состоялась одна из самых громких сделок на рынке голубеводства за последнее время. Породистого голубя с уникальной родословной продали за 3,75 млн турецких лир, что сопоставимо со стоимостью автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как передает Haberler, птица обладает высокой генетической ценностью и считается перспективной для разведения и участия в специализированных соревнованиях. "Именно редкое происхождение, доминирующие гены и репутация линии стали ключевыми факторами, повлиявшими на цену", – говорится в публикации. Türkiye'de güvercin meraklılarının yakından takip ettiği özel soy özellikleri, yarış performansı ve genetik değeriyle öne çıkan bir güvercin, 3 milyon 750 bin TL'ye el değiştirdi. pic.twitter.com/PBXKKeu5qC — Kocaeli’nin Nabzı (@kocaelininnabzi) January 15, 2026 Отмечается, что подобные сделки в Турции случаются крайне редко, однако рынок элитных голубей продолжает расти. "Для коллекционеров и профессиональных заводчиков такие птицы рассматриваются не только как предмет престижа, но и как долгосрочная инвестиция", – отмечают эксперты. Сразу после наступления 2026 года турецкие чиновники навестили первых новорожденных в Стамбуле.

