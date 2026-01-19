2025 год стал рекордно жарким

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила, что 2025 год вошел в тройку самых теплых лет за всю историю инструментальных наблюдений, продолжив устойчивую тенденцию глобального потепления, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 января 2026 года, рассказали в "Казгидромете".

"Согласно данным ВМО, последние 11 лет (2015-2025 гг.) стали самыми теплыми за весь период наблюдений, при этом продолжается рост температуры Мирового океана. По результатам сводного анализа восьми глобальных наборов климатических данных, средняя глобальная приземная температура в 2025 году превысила доиндустриальный уровень (1850-1900 гг.) на 1,44°C (с предельной неопределенностью ±0,13°C). В двух наборах данных 2025 год занял второе место среди самых теплых лет за 176-летнюю историю наблюдений, в остальных шести – третье место. Последние три года – с 2023 по 2025-й – признаны самыми теплыми во всех восьми наборах данных, а среднее значение температуры за этот период превысило доиндустриальный уровень на 1,48°C", – говорится в сообщении.

В ВМО отмечают, что, несмотря на то, что 2025 год начался и завершился охлаждающим климатическим явлением Ла-Нинья, он все равно оказался одним из самых теплых лет в истории из-за продолжающегося накопления парниковых газов в атмосфере. Повышенные температуры суши и океана способствовали росту числа и интенсивности экстремальных погодных явлений, включая волны жары, сильные осадки и тропические циклоны, что подчеркивает важность развития и совершенствования систем раннего предупреждения.

Еще в ноября 2025-го ВМО сообщила, что 2025 год может стать вторым или третьим самым теплым за всю историю наблюдений.