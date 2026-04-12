Девушка написала сообщение умершей бабушке – и получила ответ от незнакомки

Жительница США Шантасия Стэнли отправила сообщение на номер своей покойной бабушки и неожиданно получила ответ. Историей она поделилась в TikTok – видео набрало более 3,1 млн просмотров, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Стэнли рассказала журналу People, что была очень близка с бабушкой Люсиль и тяжело переживала ее смерть в мае 2024 года. В особенно трудный день она решила написать на ее номер короткое сообщение: "Скучаю по тебе".

Ответ пришел на следующий день. Сначала собеседник отреагировал резко, не понимая, кто ему пишет. Стэнли объяснила ситуацию и извинилась, предположив, что номер уже передали другому человеку.

После этого тон переписки изменился: на связи оказалась молодая девушка. Она выразила соболезнования и начала отправлять поддерживающие сообщения и гифки – похожие на те, что раньше присылала бабушка Стэнли.

Затем девушка записала видео, где поет песню "Girl in Green" Мэддокса Бэтсона, пытаясь поддержать собеседницу. Этот момент особенно тронул Стэнли: ее бабушка любила зеленое платье, о котором упоминалось даже в некрологе.

По словам Стэнли, совпадения показались ей символичными. Она отметила, что музыка всегда была важной частью их отношений с бабушкой.

После этого женщина завершила переписку, подчеркнув, что не может продолжать общение с несовершеннолетней, но поблагодарила ее за поддержку и попросила рассказать родителям о случившемся.

Стэнли отметила, что эта история стала для нее важным напоминанием о человеческой доброте. По ее словам, номера умерших людей часто переходят другим владельцам, и в таких ситуациях важно проявлять сочувствие.

