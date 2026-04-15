Хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки
Врача из США отправили под суд после того, как он провел операцию не на том органе. По версии следствия, хирург должен был провести операцию по удалению селезенки, но перепутал органы и избавился от печени пациента, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, из-за врачебной ошибки 70-летний пациент потерял большое количество крови. Спасти его не удалось. После этого инцидента хирург добровольно отказался от медицинской лицензии.
Это не первый подобный случай в стране.
В штате Миннесота у 80 летней пенсионерки диагностировали разрыв селезенки. У нее были показания по удалению этого органа, но во время операции хирург удалил почку. В выписке он отметил, что удалил именно селезенку, но обследование, сделанное после вмешательства, это не подтвердило.
Позже у женщины нашли болезнь почек. Теперь она надеется добиться компенсации за халатность специалиста.
Ранее сообщалось о том, что известный бегун погиб во время попытки установить рекорд.
