Мир

Хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки

Фото: pexels
Врача из США отправили под суд после того, как он провел операцию не на том органе. По версии следствия, хирург должен был провести операцию по удалению селезенки, но перепутал органы и избавился от печени пациента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, из-за врачебной ошибки 70-летний пациент потерял большое количество крови. Спасти его не удалось. После этого инцидента хирург добровольно отказался от медицинской лицензии.

Это не первый подобный случай в стране.

В штате Миннесота у 80 летней пенсионерки диагностировали разрыв селезенки. У нее были показания по удалению этого органа, но во время операции хирург удалил почку. В выписке он отметил, что удалил именно селезенку, но обследование, сделанное после вмешательства, это не подтвердило.

Позже у женщины нашли болезнь почек. Теперь она надеется добиться компенсации за халатность специалиста.

Ранее сообщалось о том, что известный бегун погиб во время попытки установить рекорд.

Аксинья Титова
Читайте также
В США арестовали хирурга, удалившего пациенту не тот орган
23:24, 15 апреля 2026
В США арестовали хирурга, удалившего пациенту не тот орган
Врачи впервые пересадили пациенту целый глаз
14:39, 10 ноября 2023
Врачи впервые пересадили пациенту целый глаз
Вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента
20:24, 20 февраля 2026
Вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента
Последние
Популярные
Читайте также
Овечкин обратился к болельщикам после своего последнего матча за "Вашингтон"
04:59, 16 апреля 2026
Овечкин обратился к болельщикам после своего последнего матча за "Вашингтон"
Алькарас прокомментировал снятие с турнира в Барселоне
04:15, 16 апреля 2026
Алькарас прокомментировал снятие с турнира в Барселоне
Определились все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции
03:59, 16 апреля 2026
Определились все пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции
Казахстанская теннисистка успешно стартовала на турнире в Египте
03:14, 16 апреля 2026
Казахстанская теннисистка успешно стартовала на турнире в Египте
