Началась продажа билетов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Стартовала официальная продажа билетов на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Болельщики уже могут зарегистрироваться и получить возможность приобрести билеты через официальную билетную платформу LA28, а также воспользоваться пакетами с дополнительными услугами в рамках программы Olympic Hospitality. Информация об этом вышла на официальном сайте будущей Олимпиады.

"Организаторы также запустят официальную платформу перепродажи билетов, которая позволит зрителям безопасно приобретать билеты, выставленные на повторную продажу", – говорится в сообщении.

Стоимость самых доступных билетов на Олимпиаду-2028 начнется от 28 долларов. Большая часть билетов будет стоить менее 200 долларов.

Летние Олимпийские игры пройдут в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

11 августа в американском Цинциннати стартует турнир категории WTA 1000 с участием топовых теннисистов планеты.