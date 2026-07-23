Началась продажа билетов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе
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Стартовала официальная продажа билетов на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года, сообщает Zakon.kz.
Болельщики уже могут зарегистрироваться и получить возможность приобрести билеты через официальную билетную платформу LA28, а также воспользоваться пакетами с дополнительными услугами в рамках программы Olympic Hospitality. Информация об этом вышла на официальном сайте будущей Олимпиады.
"Организаторы также запустят официальную платформу перепродажи билетов, которая позволит зрителям безопасно приобретать билеты, выставленные на повторную продажу", – говорится в сообщении.
Стоимость самых доступных билетов на Олимпиаду-2028 начнется от 28 долларов. Большая часть билетов будет стоить менее 200 долларов.
Летние Олимпийские игры пройдут в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
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