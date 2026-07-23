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Мир

Началась продажа билетов на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 08:40 Фото: pixabay
Стартовала официальная продажа билетов на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года, сообщает Zakon.kz.

Болельщики уже могут зарегистрироваться и получить возможность приобрести билеты через официальную билетную платформу LA28, а также воспользоваться пакетами с дополнительными услугами в рамках программы Olympic Hospitality. Информация об этом вышла на официальном сайте будущей Олимпиады.

"Организаторы также запустят официальную платформу перепродажи билетов, которая позволит зрителям безопасно приобретать билеты, выставленные на повторную продажу", – говорится в сообщении.

Стоимость самых доступных билетов на Олимпиаду-2028 начнется от 28 долларов. Большая часть билетов будет стоить менее 200 долларов.

Летние Олимпийские игры пройдут в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Лос-Анджелес, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 08:40

Фото: Instagram/olympics

11 августа в американском Цинциннати стартует турнир категории WTA 1000 с участием топовых теннисистов планеты.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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