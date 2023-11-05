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Эксперт о выборах акимов: Повышение ответственности и "приземление" системы принятия решений

Казахстан выборы акимы город район эксперт Жанар Тулиндинова Фото: Zakon.kz
Как влияют проходящие 5 ноября в Казахстане выборы акимов районов и городов областного значения на политическую систему страны и как изменится местная исполнительная власть, поделилась мнением исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова, передает Zakon.kz.

Как отметила исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулиндинова, выборы акимов районов и городов областного значения следует рассматривать как часть процесса демократизации политической системы и государственного управления.

"Наряду с внедрением, начиная с июля 2021 года, выборности сельских акимов, а также переходом на смешанную пропорциональную и мажоритарную систему на выборах депутатов маслихатов, осуществленными после конституционной реформы, текущие выборы акимов – важный шаг на пути демократизации. В конечном счете эти реформы служат таким задачам, как персонализация местной власти, повышение личной ответственности акимов и депутатов перед населением, децентрализация системы принятия решений – ее "приземление", приближение к потребностям конкретных населенных пунктов, а также вовлечение граждан в управление государством".Жанар Тулиндинова

Эксперт также подчеркнула, что важным индикатором эффективности политических реформ является возможность реализации гражданами своего пассивного избирательного права. Иными словами, доступность для казахстанцев такой опции, как выдвижение своей кандидатуры и возможность быть избранными в органы исполнительной и представительной власти. 

"Тот факт, что в рамках нынешней выборной кампании 2/3 кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения – самовыдвиженцы, служит хорошим показателем активной реализации казахстанцами этого права и отсутствия существенных административных барьеров. Возраст, профессиональный и социальный профиль кандидатов в акимы районов и городов областного значения, а большая их часть – госслужащие, которые обладают необходимыми для управления населенным пунктом и территорией компетенциями, позволяет надеяться на формирование посредством выборов качественного акимского корпуса на районном уровне".Жанар Тулиндинова

По мнению Жанар Тулиндиновой, кадровая политика президента Токаева нацелена на "обкатку" кадров в регионах, рекрутирование политических госслужащих с нижестоящих позиций, постепенное продвижение госуправленцев "из замов в первые руководители". Избираемые населением акимы районов и городов областного значения должны стать своего рода "кадровым резервом" для системы госуправления, прошедшим школу выборов и имеющим поддержку среди населения.

Выборы акимов районов и городов областного значения впервые проходят в Казахстане 5 ноября.

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