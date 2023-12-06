Пенсионный аннуитет: преимущества данного страхового продукта

Получать пенсионные выплаты, не дожидаясь официального выхода на заслуженный отдых, – вполне возможно с пенсионным аннуитетом.

О данном страховом инструменте Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Что такое пенсионный аннуитет

Для начало хочу объяснить данное понятие: это страховой продукт, позволяющий гражданам при условии достаточности пенсионных накоплений получать пенсию раньше положенного срока. Услуги по заключению договоров пенсионного аннуитета предлагают страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни". На сегодня на рынке работают 8 таких организаций.

Хочу отметить, заключая договор пенсионного аннуитета, гражданин приобретает право на пожизненное получение гарантированного дохода после достижения 55 летнего возраста. В свою очередь, страховая организация, заключая такой договор, по сути, берет на себя обязательства по осуществлению страховых выплат своему клиенту в течение всей его жизни.

В 2021 году Законом был снижен размер ежемесячной страховой выплаты из страховой организации. Сегодня он составляет 70% от величины прожиточного минимума, действующей на дату заключения договора пенсионного аннуитета (ПМ). В связи с этим стоимость договора пенсионного аннуитета была также снижена

на 40%. На сегодняшний день стоимость стандартного договора пенсионного аннуитета для мужчины 55 лет составляет 7 млн тенге, а для женщины аналогичного возраста – 8,5 млн тенге.

Агентством были дополнительно пересмотрены параметры договора пенсионного аннуитета для повышения привлекательности и доходности данного продукта для граждан. Размер индексации страховых выплат был увеличен с 5% до 7%. Минимальная ставка доходности по договору пенсионного аннуитета также была повышена с 7% до 9%. Предусмотрено применение отдельной таблицы смертности для расчета стоимости договора пенсионного аннуитета для лиц с инвалидностью и работников, занятых во вредных условиях труда.

На сегодня гражданам предоставляется возможность приобретения нескольких видов договоров пенсионного аннуитета, включая отложенные и совместные пенсионные аннуитеты.

Что такое отложенный пенсионный аннуитет

Данный страховой инструмент предоставляет страхователям возможность заключить договор начиная с 45 лет с правом на ежемесячные пожизненные выплаты с 55 лет. Данный страховой продукт подходит для тех граждан, которые привыкли заблаговременно планировать свой бюджет и заботятся о том, за счет каких средств они будут жить после наступления пенсионного возраста.

Основным преимуществом отложенного пенсионного аннуитета является наличие гарантированной доходности вне зависимости от волатильности ставок на финансовом рынке. Страховая организация гарантирует установленную законодательно доходность ежегодно до достижения страхователем возраста начала получения страховых выплат. С даты заключения договора отложенного пенсионного аннуитета средства, переданные в страховую организацию, инвестируются, увеличивая размер будущих страховых выплат.

Что такое совместный пенсионный аннуитет

Совместный пенсионный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления близких родственников (супругов) для покупки пенсионного аннуитета и получения пожизненного регулярного дохода. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета, а у второго имеется излишек, то заключив договор совместного аннуитета они оба смогут получать пожизненные выплаты.

Это очень полезный страховой продукт для тех семей, где стабильный заработок имеет лишь один из супругов, а второй в силу разных обстоятельств (например, продолжительного нахождения в декретном отпуске, ведения домашнего хозяйства) не смог скопить достаточно средств на достойную пенсию.

Супруги будут получать пожизненно ежемесячные страховые выплаты, в том числе в случае расторжения брака в размере, установленном графиком страховых выплат, совместный размер которых не может быть ниже 1,4-кратного размера прожиточного минимума (ПМ), действующего на дату заключения договора пенсионного аннуитета.

В случае ухода из жизни одного из супругов, второй продолжит получать свои персональные страховые выплаты по графику согласно совместному договору пенсионного аннуитета (не менее 70% ПМ).

Совместный пенсионный аннуитет можно приобрести не только с супругом, но и с кем-то из близких родственников. Это может быть сестра или брат, родители, внуки, бабушки или дедушки. Подобный договор обеспечит родственника пожизненными выплатами.

С начала старта продаж новых видов пенсионных аннуитетов гражданами было заключено 4 118 договоров отложенного и совместного пенсионного аннуитета на общую сумму 41,0 млрд тенге.

На сегодня общее количество действующих договоров пенсионного аннуитета составляет 68 270 на общую сумму 354,5 млрд тенге.

Выплаты по договорам пенсионного аннуитета гарантируются Фондом гарантирования страховых выплат. В случае банкротства страховой организации ее клиент не останется без пенсии. Выплаты продолжит осуществлять другая страховая организация, которой будет передан страховой портфель ликвидируемой страховой организации.

Что надо знать, перед заключением договора пенсионного аннуитета

Перед тем, как заключить договор пенсионного аннуитета надо понимать "правила игры". Важно знать, что поменять страховую организацию, с которой заключен договор пенсионного аннуитета, можно только через два года после заключения такого договора.

Вернуть часть пенсионных накоплений из страховой компании обратно в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ) также можно только по истечению двух лет с даты заключения договора. При этом в страховой организации должна остаться сумма, обеспечивающая пожизненно размер месячной страховой выплаты не ниже 70% от величины ПМ. Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату.

Таким образом, если вкладчик перевел из ЕНПФ в страховую организацию все свои пенсионные накопления, то благодаря указанному требованию, он сможет сделать перерасчет, уменьшить выплаты по страховому аннуитету и вернуть остаток в пенсионный фонд.

Существенным условием, на которое надо обратить внимание при заключении договора пенсионного аннуитета, является наличие гарантированного периода выплаты. Разумеется, стоимость совместного пенсионного аннуитета с учетом гарантированного периода будет дороже. Если клиент не дожил до окончания гарантированного периода, выплату до его окончания продолжит получать лицо, указанное в договоре в качестве выгодоприобретателя.

Пенсионный аннуитет очень удобен для долгосрочного планирования. Любой гражданин, которого заботит то, как он будет жить на пенсии, и у кого имеется достаточный размер пенсионных накоплений, может создать для себя дополнительный источник получения гарантированного дохода, заключив договор пенсионного аннуитета со страховой организацией. Пенсию можно получать одновременно из пенсионного фонда (после достижения пенсионного возраста) и из страховой организации (уже с 55 лет). Причем если ЕНПФ будет осуществлять выплату пенсии только до исчерпания накопленных в нем средств, то страховая организация обязана платить страховые выплаты пожизненно.

Напомню, что деятельность страховых организаций контролируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Информация о деятельности страховщиков и страховых продуктах доступна на официальном интернет-ресурсе регулятора и самих страховых организаций.