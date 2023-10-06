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Специалисты прогнозируют магнитную бурю на выходных

Специалисты прогнозируют магнитную бурю на выходных Фото: pixabay
Небольшой геомагнитный шторм ожидается 7 октября, в субботу. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований, передает Zakon.kz

Как сообщили специалисты, серьезных геомагнитных вспышек не ожидается. Мощность магнитной бури будет соответствует категории G1, что является слабой.

Специалисты прогнозируют магнитную бурю на выходных

Фото: xras.ru

Подобные слабые и средние геомагнитные штормы обычно не оказывают значительного влияния на Землю. Однако люди с особой метеочувствительностью все же могут страдать головной болью, мигренью, чувствовать слабость, сонливость, боли в мышцах и суставах.

Специалисты отметили, что в октябре обещали несколько магнитных бурь разной мощности. В частности, небольшие возмущение ожидаются теперь в конце месяца 29 и 30 октября.

Специалисты прогнозируют магнитную бурю на выходных

Фото: xras.ru

Как избежать или уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь:

  • Проводите меньше времени на солнце.
  • Сделайте утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.
  • Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.
  • Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Ранее, научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предсказал, что в 2024 году ожидается пик магнитных бурь, который продлится 11 лет. 

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