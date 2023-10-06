Специалисты прогнозируют магнитную бурю на выходных

Небольшой геомагнитный шторм ожидается 7 октября, в субботу. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований, передает Zakon.kz

Как сообщили специалисты, серьезных геомагнитных вспышек не ожидается. Мощность магнитной бури будет соответствует категории G1, что является слабой.

Фото: xras.ru

Подобные слабые и средние геомагнитные штормы обычно не оказывают значительного влияния на Землю. Однако люди с особой метеочувствительностью все же могут страдать головной болью, мигренью, чувствовать слабость, сонливость, боли в мышцах и суставах.

Специалисты отметили, что в октябре обещали несколько магнитных бурь разной мощности. В частности, небольшие возмущение ожидаются теперь в конце месяца 29 и 30 октября.

Фото: xras.ru

Как избежать или уменьшить воздействие Cолнца во время магнитных бурь:

Проводите меньше времени на солнце.

Сделайте утреннюю тренировку - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости.

Выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы.

Принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10-15 секунд.

Ранее, научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предсказал, что в 2024 году ожидается пик магнитных бурь, который продлится 11 лет.

