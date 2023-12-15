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Ученые Кызылординского университета имени Коркыт ата получили грант на программно-целевое финансирование

Ученые Кызылординского университета имени Коркыт ата получили грант на программно-целевое финансирование Фото: медиацентр Кызылординского университета имени Коркыт Ата
Объем финансирования – 750 млн. тенге.

Ученые Кызылординского университета имени Коркыт Ата в рамках программно-целевого финансирования проектов на 2023-2025 гг. Комитета науки МНВО РК начали реализацию проекта "Разработка технологии безопасной утилизации сточных вод для полива кормовых культур и древесных насаждений в условиях дефицита воды в Кызылординской области". Объем финансирования – 750 000 000 млн. тенге.

Исследование направлено на реализацию важных государственных задач, направленных на совершенствование управления водными ресурсами, снижение потери воды, применение современных водосберегающих технологий, эффективное использование водных ресурсов, повышение конкурентоспособности и продовольственной безопасности республики, удвоение общей площади орошения.

В данном прикладном исследовании принимают участие как специалисты-"водники", так и ученые кафедры водного хозяйства и землеустройства, аграрных технологий, инжиниринговых технологий, электроэнергетики, техносферной безопасности и экологии, научные сотрудники Лаборатории инженерного профиля Кызылординского университета имени Коркыт Ата.

К реализации проекта привлечены ученые Казахского НИИ рисоводства имени И.Жахаева, Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" (Узбекистан), Казанского (Приволжского) федерального университета (Россия), Университета Лузофона (Португалия).

Новизна целевой программы открывает широкие возможности для разработки принципиально новых путей развития мелиораций сельскохозяйственных земель, предназначенных для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека и среды его обитания и созданию экологических устойчивых и стабильных агроландшафтов.

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