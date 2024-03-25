Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ученые прогнозируют новые сильные вспышки на Солнце

Ученые прогнозируют новые сильные вспышки на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 04:52 Фото: xras.ru
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили, что Земля до сих пор находится в облаке солнечной плазмы и в настоящее время сохраняются максимальные риски новых активных событий на Солнце, включая вспышки высшего балла, передает Zakon.kz

"Земля после прихода выброса погружена в настоящий момент в облако космической плазмы, которая еще двое суток назад была частью солнечной атмосферы. Плазма была выброшена в направлении к Земле утром в субботу 23 марта в результате вспышки высшего балла X и движется сейчас к внешним границам солнечной системы. Размеры плазменного облака составляют около 60 миллионов километров. Скорость движения около 800 км/сек. Наиболее плотное горячее ядро выброса прошло мимо планеты вчера около 22 часов по московскому времени, вызвав в момент удара бурю уровня G4. Выброс имеет сложную внутреннюю структуру. В нём возможны отдельные области повышенной плотности, в связи с чем в течение суток ожидается крайне нестабильная геомагнитная ситуация. Давление на магнитное поле Земли может сильно варьироваться, что приведёт к дополнительному раскачиванию поля. В то же время, пик бури, судя по всему, пройден, и последующие колебания должны быть более низкого уровня", - говорится в сообщении ученых.

По их данным стабилизация космической погоды начнется не раньше четверга 28 марта - пятницы 29 марта текущей недели.

Отметим, что согласно прогнозу магнитных бурь на ближайшие три дня сегодня 26 марта ожидается слабая магнитная буря. Далее по прогнозу на ближайшие 27 дней ожидаются магнитные колебания 3,4 и 5 апреля.

Ранее 24 марта мы писали, что магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле.

Читайте также

Чип
Чип Neuralink позволил парализованному мужчине сыграть с отцом в Mario Kart
Космос
Врач космической медицины с успехом прошел тестирование и теперь может отправиться в космос
Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае около 440 миллионов лет назад
Ученые нашли подтверждение существования моря на Алтае около 440 млн лет назад
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
&quot;Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында&quot;
Казахстанские зрители высоко оценили кыргызскую драму "Пейіш"
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: