Ученые прогнозируют новые сильные вспышки на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ сообщили, что Земля до сих пор находится в облаке солнечной плазмы и в настоящее время сохраняются максимальные риски новых активных событий на Солнце, включая вспышки высшего балла, передает Zakon.kz

"Земля после прихода выброса погружена в настоящий момент в облако космической плазмы, которая еще двое суток назад была частью солнечной атмосферы. Плазма была выброшена в направлении к Земле утром в субботу 23 марта в результате вспышки высшего балла X и движется сейчас к внешним границам солнечной системы. Размеры плазменного облака составляют около 60 миллионов километров. Скорость движения около 800 км/сек. Наиболее плотное горячее ядро выброса прошло мимо планеты вчера около 22 часов по московскому времени, вызвав в момент удара бурю уровня G4. Выброс имеет сложную внутреннюю структуру. В нём возможны отдельные области повышенной плотности, в связи с чем в течение суток ожидается крайне нестабильная геомагнитная ситуация. Давление на магнитное поле Земли может сильно варьироваться, что приведёт к дополнительному раскачиванию поля. В то же время, пик бури, судя по всему, пройден, и последующие колебания должны быть более низкого уровня", - говорится в сообщении ученых.

По их данным стабилизация космической погоды начнется не раньше четверга 28 марта - пятницы 29 марта текущей недели.

Отметим, что согласно прогнозу магнитных бурь на ближайшие три дня сегодня 26 марта ожидается слабая магнитная буря. Далее по прогнозу на ближайшие 27 дней ожидаются магнитные колебания 3,4 и 5 апреля.

Ранее 24 марта мы писали, что магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле.