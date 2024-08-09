Помогают ли физические нагрузки и уборка дома избежать инсульт

Ученые из Университета Гетеборга выяснили, что физической активности на работе и выполнения домашних обязанностей недостаточно для профилактики инсульта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JAMA Network Open, в исследовании приняли участие 3614 граждан Германии. Сначала ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья добровольцев и их образ жизни. Исследователи оценили уровень физической активности участников с помощью данных шагомеров и попросили их рассказать, как они добираются на работу и проводят свободное время. После этого началась фаза наблюдения.

Отмечается, что в течение 20 лет наблюдения инсульт перенесли 269 участников. У 120 из них это сердечно-сосудистое событие повлекло за собой опасные последствия. Ученые обнаружили, что риск инсульта был снижен у тех, кто тренировался, активно отдыхал и регулярно ходил пешком. Активность на рабочем месте и выполнение домашних обязанностей, напротив, не были эффективны для профилактики инсульта.

Эксперты пришли к выводу, что тяжелая работа часто связана со стрессом, отсутствием нормального отдыха, загрязнением воздуха и плохими социально-экономическими условиями. Эти факторы могут свести на нет оздоровительный эффект от физической активности.

Ранее были названы популярные растительные добавки, которые могут убить печень.