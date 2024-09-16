Ученые ответили, как люди соблюдали гигиену до изобретения мыла

Ученые установили, что мыло имеет довольно простую формулу и долгую историю, сообщает Zakon.kz.

Джудит Риднер, историк из Университета штата Миссисипи рассказала Live Science, что до того, как мыло стало общепринятым средством личной гигиены, "многие люди действительно плохо пахли".

Самые ранние письменные упоминания о мылоподобных веществах датируются примерно 2500 г. до н. э. в Месопотамии. Глиняные таблички указывают на то, что шумеры использовали воду и карбонат натрия – порошкообразную соль из золы растений – для очищения, а также пиво и горячую воду для промывания ран.

Древние греки и римляне использовали немного другой подход к купанию. После ополаскивания водой они намыливались душистыми оливковыми маслами. Затем они использовали изогнутый инструмент, называемый стригиль, чтобы соскоблить оставшуюся грязь. Но это, возможно, была не столько техника очистки, сколько "маскировка" грязи.

Пару сотен лет спустя Аккадская империя в Месопотамском регионе использовала смесь растений, таких как финиковая пальма, сосновая шишка и кустарниковое растение под названием тамариск. Такая смесь соответствует основным ингредиентам современного мыла.

Таким образом ученые заключили, что между современным мылом и старинным мылом нет большой разницы.

Ранее ученые предложили делать косметику из рыбьих потрохов.

