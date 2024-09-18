Ученные выяснили причину вымирания мамонтов

Специалисты из России, Израиля и Италии нашли доказательства того, что аллергия и одиночество стали причинами вымирания шерстистых мамонтов, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мамонты теряли обоняние из-за пыльцы и не могли найти себе пару по запаху. Об этом в своем научном исследовании опубликовало научное издание опубликовано в научном Earth History and Biodiversity (EHB).

Ученные утверждают, что вымирание мамонтов случилось во время потепления, позволившего многим растениям появиться в местах обитания мамонтов. Это объясняет, почему пыльца флоры оказалась аллергеном для огромных зверей.

Специалисты отметили, что для современных слонов обоняние играет решающую роль при поисках воды, еды и пары.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что беременность ведет к долгосрочному уменьшению объема серого вещества в мозге женщины.