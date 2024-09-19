Ученые выяснили, какой тип курения сильнее всего вредит здоровью мозга

Ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль (Эквадор) установили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее в сравнении с традиционным курением, сообщает Zakon.kz.

По информации gazeta.ru, в исследовании участвовали 405 испаноязычных студентов. Их проинструктировали пройти тест Montreal Cognitive Assessment (MoCA), который широко используется для скрининга когнитивных нарушений.

Вопросы в таком тесте направлены на оценку памяти, пространственно-зрительных способностей, языкового и абстрактного мышления, исполнительных функций, внимания и ориентации во времени и пространстве.

Результаты показали, что студенты, которые не курили и не вейпили, набрали в среднем 26 баллов по шкале MoCA (минимальный балл составил 18).

Участники, использующие вейпы, получили в среднем по 24 балла (при минимуме 16), а курильщики – по 25 баллов (при минимуме 22).

Самые низкие показатели когнитивного здоровья продемонстрировали студенты, которые пользовались как вейпами, так и обычными сигаретами – они набрали по 24 балла (минимальное значение составило восемь баллов).

Также исследователи обнаружили, что частота вейпинга сыграла роль в результатах тестирования. У добровольцев, которые делали от 10 до 20 затяжек в день с помощью электронных испарителей, когнитивные способности были на 9,2% ниже, чем у некурящих.

При совершении более 20 затяжек ежедневно показатели снижались на 13,7%.

Ранее ученые нашли связь между курением при беременности и оценками детей в школе.