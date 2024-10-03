Истощенные устричные рифы Европы почти исчезли из-за рыбного промысла – исследование

Новое исследование раскрывает яркие и трогательные свидетельства существования рифов высотой с жилой дом у берегов таких стран, как Великобритания, Франция и Ирландия, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, горстка естественных устричных рифов площадью не более нескольких квадратных метров кое-как сохранилась вдоль европейских побережий после того, как они были уничтожены чрезмерным выловом рыбы, дноуглубительными работами и загрязнением.

Исследование, проведенное британскими учеными, показало, насколько обширными они были когда-то: рифы высотой с дом занимали площадь не менее 1,7 млн га от Норвегии до Средиземного моря, что превышает площадь Северной Ирландии .

В исследовании приняли участие десятки ученых, которые изучали правительственные записи, морские карты, отчеты о рыболовстве, таможенные документы, отчеты натуралистов, научные журналы и газеты XVIII, XIX и начала XX веков, чтобы составить картину распространения европейской плоской устрицы ( Ostrea edulis ).

Они обнаружили яркие и трогательные отчеты о часто раскинувшихся рифах в 1196 местах у берегов стран, включая Великобританию, Францию, Ирландию, Данию, Испанию, Германию и Нидерланды . В одном отчете из научной статьи упоминались устричные рифы, достигающие 7 м в высоту в Черном море.

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