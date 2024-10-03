Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Истощенные устричные рифы Европы почти исчезли из-за рыбного промысла – исследование

Истощенные устричные рифы Европы почти исчезли из-за рыбного промысла, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 04:03 Фото: pixabay
Новое исследование раскрывает яркие и трогательные свидетельства существования рифов высотой с жилой дом у берегов таких стран, как Великобритания, Франция и Ирландия, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, горстка естественных устричных рифов площадью не более нескольких квадратных метров кое-как сохранилась вдоль европейских побережий после того, как они были уничтожены чрезмерным выловом рыбы, дноуглубительными работами и загрязнением.

Исследование, проведенное британскими учеными, показало, насколько обширными они были когда-то: рифы высотой с дом занимали площадь не менее 1,7 млн га от Норвегии до Средиземного моря, что превышает площадь Северной Ирландии .

В исследовании приняли участие десятки ученых, которые изучали правительственные записи, морские карты, отчеты о рыболовстве, таможенные документы, отчеты натуралистов, научные журналы и газеты XVIII, XIX и начала XX веков, чтобы составить картину распространения европейской плоской устрицы ( Ostrea edulis ).

Они обнаружили яркие и трогательные отчеты о часто раскинувшихся рифах в 1196 местах у берегов стран, включая Великобританию, Францию, Ирландию, Данию, Испанию, Германию и Нидерланды . В одном отчете из научной статьи упоминались устричные рифы, достигающие 7 м в высоту в Черном море.

Ранее стало известно о том, что двух неизвестных науке пауков обнаружили в пустыне Кызылкум.

Читайте также

В кухонной утвари и игрушках из черного пластика нашли токсины, вызывающие рак
В кухонной утвари и игрушках из черного пластика нашли токсины, вызывающие рак – исследование
Магнитная буря начнется на Земле
Сильные магнитные бури начнутся на Земле
Исключительно мощный взрыв на Солнце, когда ждать магнитные бури на земле
Исключительно крупный взрыв произошел на Солнце: магнитные бури грозят Земле
Аксинья Титова
2024 год Европа Морские обитатели Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: