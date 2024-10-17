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Ученые рассказали, почему людям стоит задуматься об отказе от алкоголя в октябре

Ученые рассказали, почему людям стоит задуматься об отказе от алкоголя в октябре , фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 04:20 Фото: pixabay
Американская врач неотложной помощи и доцент Университета Джорджа Вашингтона Леана Вэнь рассказала, почему людям стоит задуматься об отказе от алкоголя в октябре, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, эксперт по здоровому образу жизни доктор Леана Вэнь рассказала о преимуществах отказа от алкоголя или его сокращения.

В первую очередь она ответила, какое количество алкоголя считается чрезмерным с точки зрения вреда для здоровья. Врач учла три момента.

  • Первый – это то, сколько человек пьет на регулярной основе. К примеру, по меркам США, взрослые, достигшие совершеннолетия, не должны выпивать больше одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

В Соединенных Штатах ежегодно от болезней, связанных с алкоголем, умирают около 178 тыс. человек. Заболевания печени, связанные с алкоголем, являются основной причиной трансплантации печени.

  • Второй вопрос заключается в том, уходит ли человек в длительный период алкогольного употребления.
  • Есть и третье соображение, а именно, есть ли у человека расстройство, связанное с употреблением алкоголя.

Есть несколько ключей к диагностике этого состояния. Один из них – потеря контроля.

По словам доктора, отказаться от алкоголя на месяц – побудить людей оценить, сколько алкоголя они действительно пьют. Есть некоторые исследования, которые показывают, что даже короткий период без алкоголя может быть полезен для здоровья.

Согласно одному исследованию из Великобритании, более 6 из 10 человек сообщили об улучшении сна, и почти половина потеряли вес после месяца без алкоголя. Согласно другому исследованию из Нидерландов, у людей, которые прекратили пить всего на 28 дней, наблюдались изменения в анализе крови, измеряющем воспаление печени.

Другие исследования обнаружили улучшение артериального давления и чувствительности к инсулину после короткого периода.

Если люди снова начнут употреблять большие дозы алкоголя после месяца воздержания, эти преимущества для здоровья, вероятно, исчезнут. Но некоторые люди могут обнаружить, что им нравится то, как они себя чувствуют без него.

Ранее ученые рассказали, почему опасно спать с телефоном в постели.

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