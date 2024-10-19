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Как физкультура помогает справиться с похмельем

Как физкультура помогает справиться с похмельем, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 22:48 Фото: pixabay
Британские ученые провели исследование среди 1676 студентов, которые занимались и не занимались спортом. В процессе они выявили связь между занятием спортом и облегчением похмелья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Sciencealert, частота и тяжесть похмелья снижались у людей по мере увеличения их физической активности. Отмечается, что, если заниматься упражнениями регулярно, это может повысить уровень эндорфинов в организме и приведет к снижению восприятия боли.

Согласно данным издания, регулярная физическая активность способствует улучшению обмена веществ, что, в свою очередь, может помочь более эффективной нейтрализации алкоголя и его выводу из организма. Также регулярные занятия могут способствовать уменьшению дискомфорта, связанного с воспалительными процессами после употребления алкоголя.

Ранее эксперты заявили, что тренировки способны вызвать всплески озарения.

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