Молоко увеличило риски болезней сердца для женщин – исследование

Ученые Уппсальского университета (Швеция) провели масштабное исследование с участием 100 775 человек. Оно показало, что употребление молока в чистом виде в объеме более двух стаканов в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале BMC Medicine. При этом у мужчин такая положительная связь не выявлена. Анализ показал, что женщинам лучше предпочесть молоку кисломолочные продукты.

Авторов интересовали прежде всего неферментированные и ферментированные молочные продукты. В первом случае это обычное молоко, сливки и масло, то есть продукты из пастеризованного молока с разной степенью жирности.

Во втором – продукты, которые подвергаются ферментации, или кисломолочные: кефир, простокваша, йогурт, сыр. За 33 года наблюдений специалисты установили 17 896 случаев ИБС, из них 10 714 – инфаркта миокарда, подтвержденных клинически.

ИБС – ишемическая болезнь сердца – состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом и питательными веществами.



Шведские исследователи, в частности, оценивали потребление неферментированного или кисломолочного молока в зависимости от времени развития заболеваний.

Ранее исследователи из Геттисбергского колледжа выяснили, как вкусовые предпочтения влияют на характер человека.

