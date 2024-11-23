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"Безгрудые" манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин – исследование

«Безгрудые» манекены для обучения реанимации поставили под угрозу жизни женщин - исследование, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 06:44 Фото: pixabay
В большинстве тренировочных манекенов для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (СЛР) не предусмотрена женская грудь. По мнению ученых, это может снижать шансы женщин при остановке сердца получить первую помощь от окружающих и выжить, сообщает Zakon.kz.

Тему подняла группа австралийских исследователей во главе с акушером-гинекологом и медицинским инструктором Ребеккой Сабо (Rebecca Szabo). Она столкнулась с проблемой засилья "безгрудых" манекенов-тренажеров для СЛР, когда попыталась купить версию с женской грудью для обучения сотрудников оказанию помощи при остановке сердца у беременных.

Комментируя ситуацию изданию The Guardian, исследовательница рассказала, что нужного манекена тогда не нашли. Пришлось заказать в интернете накладку в виде женского бюста и использовать ее в паре со стандартным учебным тренажером СЛР.

В другой научной работе австралийские медики выяснили, что при внебольничной остановке сердца у женщин очевидцы происшествия реже оказывали им помощь в виде сердечно-легочной реанимации.

Во время недавнего опроса в Великобритании, организованного службой скорой помощи, почти четверть из 1000 респондентов признались, что в меньшей степени готовы проводить СЛР женщинам при остановке сердца в общественном месте. Треть опрошенных мужчин заявили, что опасаются возможных обвинений в "неуместных прикосновениях" к груди.

В своей работе Ребекка Сабо и ее коллеги настаивают, что предпосылки для такого отношения могут закладываться еще во время обучения приемам СЛР, поскольку при их отработке не используют "женские" манекены.

По словам исследовательницы, сама техника сердечно-легочной реанимации для женщин и мужчин не различается. Тренировка на манекенах, имитирующих оба пола, могла бы помочь людям чувствовать себя увереннее в реальных экстренных ситуациях, когда для помощи человеку с остановкой сердца нужно иметь дело с бюстгальтером и женской грудью.

Ранее ученые выяснили, правда ли мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины.

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