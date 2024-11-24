МКС совершила опасный маневр против космического мусора

Двигатели российского грузового корабля "Прогресс", который пристыкован к МКС, 19 ноября были включены на пять с половиной минут, чтобы уклониться от фрагмента космического мусора и обеспечить безопасность орбитального форпоста, сообщает Zakon.kz.

Если бы станция не изменила высоту орбиты, фрагмент космического мусора мог бы пролететь в пределах четырех км от нее, а это довольно близко по космическим меркам.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, потенциально опасный объект был частью недействующего метеорологического спутника, разрушившегося в 2015 году.

Подобные маневры не редкость для МКС. Согласно анализу NASA, проведенному в декабре 2022 года, станция уклонялась от мусора 32 раза с момента своего запуска в 1999 году.

Ранее астрономы раскрыли природу гигантского облака сверхгорячего газа вокруг Млечного Пути.

