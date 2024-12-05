Три миллиарда лет назад на обратной стороне Луны извергались вулканы – исследование

Увидеть обратную сторону Луны с земной поверхности нельзя, но китайские ученые узнали, что находится на малоизученной части спутника нашей планеты, сообщает Zakon.kz.

Летом 2024 года китайская межпланетная станция "Чанъэ-6" доставила на Землю образцы грунта из южной части бассейна Аполлон, расположенного к северо-востоку от самого большого и древнего лунного кратера (бассейн Южный полюс – Эйткен).

Подробный анализ грунта позволил точно определить возраст пород и заключить, что в прошлом на обратной стороне Луны активно извергались вулканы.

Фото: NASA

Первые снимки обратной стороны Луны, сделали с помощью советской станции "Луна-3". Их мир увидел в октябре 1959 года. Эти изображения позволили создать первую карту ранее неизвестной области и первый лунный глобус.

Также китайские ученые установили, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем считалось ранее, а не ограничилась первыми сотнями миллионов лет после ее образования.

Ранее NASA объявило конкурс на лучшую идею по спасению астронавта с Луны.

