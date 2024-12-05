Три миллиарда лет назад на обратной стороне Луны извергались вулканы – исследование
Летом 2024 года китайская межпланетная станция "Чанъэ-6" доставила на Землю образцы грунта из южной части бассейна Аполлон, расположенного к северо-востоку от самого большого и древнего лунного кратера (бассейн Южный полюс – Эйткен).
Подробный анализ грунта позволил точно определить возраст пород и заключить, что в прошлом на обратной стороне Луны активно извергались вулканы.
Фото: NASA
Первые снимки обратной стороны Луны, сделали с помощью советской станции "Луна-3". Их мир увидел в октябре 1959 года. Эти изображения позволили создать первую карту ранее неизвестной области и первый лунный глобус.
Также китайские ученые установили, что вулканическая активность на Луне продолжалась дольше, чем считалось ранее, а не ограничилась первыми сотнями миллионов лет после ее образования.
Ранее NASA объявило конкурс на лучшую идею по спасению астронавта с Луны.