В Китае исследуют лечения рака с помощью металлов

Китайские ученые успешно извлекли высокочистые изотопы из редкоземельных металлов, которые можно использовать для лечения онкологии, сообщает Zakon.kz.

Команда профессора Вэй Юэчжоу из института ядерных наук и технологий совершила прорыв в разделении и извлечении медицинских изотопов из цепочек распада природного тория и успешно выделила высокочистые изотопы свинец-212 и висмут-212 из 100 граммов нитрата тория.

В университете отметили, что эти вещества можно использовать во время таргетной альфа-терапии (метод таргетной терапии рака с использованием радиоактивных веществ) при лечении рака молочной железы, поджелудочной железы и простаты.

Группа исследователей разделила и извлекла нуклиды из природного тория-232 с помощью абсорбирующего вещества собственной разработки на основе смолы. Впоследствии технологию можно будет использовать в промышленных масштабах.

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