Исследование подтвердило повышенный риск рака у татуированных людей

Медики увидели в татуировках возможный фактор онкологических заболеваний. Свежее свидетельство, что перманентные рисунки на теле чаще встречаются у людей с лимфомой и раком кожи, представили датские специалисты, сообщает Zakon.kz.

Новая статья с тревожными для любителей тату выводами вышла в журнале BMC Public Health. Ученые из Дании проанализировали статистику по злокачественным новообразованиям кожи и опухолям лимфатических узлов среди 2367 близнецов, рожденных в стране с 1960 по 1996 год. Информацию о них взяли из специализированной базы данных Danish Twin Tattoo Cohort, а сведения о диагнозах – из национальной системы учета онкологических заболеваний.

Близнецовый метод позволил учесть влияние генетики и условий жизни, которые у близнецов во многом совпадают.

Исследователи установили, что в рассмотренной выборке риск рака кожи у татуированных людей был в 1,62 раза выше, чем у тех, кто не имел наколок. Набившие рисунки на теле страдали раком кожи на треть чаще, чем их сестры и братья без татуировок.

Анализ, в котором рассматривали как рак кожи, так и лимфому, выявил большую предрасположенность к ним участников с крупными татуировками, размер которых превышал размер ладони. Такой сценарий увеличивал вероятность опухолей кожи и лимфатических узлов в 2,4 и 2,7 раза. Также в одной из подгрупп ученые обнаружили корреляцию татуировок с повышенным риском базальноклеточной карциномы.

Исследователи полагают, что, попадая в кожу, частицы чернил могут мигрировать в лимфатические узлы. Накапливаясь, они способствуют хроническому воспалению, создающему условия для повреждения клеток и их неконтролируемого роста.

Авторы предыдущих научных работ указывали, что некоторые пигменты в чернилах для татуировок могут быть опаснее других.

Ранее ученые нашли источник ожирения и диабета в мозге человека.