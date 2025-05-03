В водосбросном канале Актау обнаружили мертвых раков
Фото: pixabay
Жители Актау беспокоятся о состоянии фауны Каспия. Вслед за погибшими тюленями там обнаружили мертвых раков, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, 3 мая стало известно, что на водосбросном канале на Солдатском пляже обнаружили десятки мертвых раков.
Жители Актау выражают опасения о плачевном состоянии фауны Каспийского моря.
Тревожные новости об обнаружении погибших обитателей моря поступают регулярно, одновременно уполномоченные органы не дают исчерпывающих ответов.
Рыбинспекция и департамент экологии Мангистауской области пока не прокомментировали этот инцидент.
Ранее сообщалось, что на научно-практической конференции, которая проходит в Таразе в рамках
международного фестиваля "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов",
выступили эксперты из Германии, Украины, Кыргызстана и Нидерландов. Там затронули другую проблему.
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