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Наука и технологии

В водосбросном канале Актау обнаружили мертвых раков

Побережье, рак, камни, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 04:20 Фото: pixabay
Жители Актау беспокоятся о состоянии фауны Каспия. Вслед за погибшими тюленями там обнаружили мертвых раков, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 3 мая стало известно, что на водосбросном канале на Солдатском пляже обнаружили десятки мертвых раков.

Жители Актау выражают опасения о плачевном состоянии фауны Каспийского моря.

Тревожные новости об обнаружении погибших обитателей моря поступают регулярно, одновременно уполномоченные органы не дают исчерпывающих ответов.

Рыбинспекция и департамент экологии Мангистауской области пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что на научно-практической конференции, которая проходит в Таразе в рамках международного фестиваля "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов", выступили эксперты из Германии, Украины, Кыргызстана и Нидерландов. Там затронули другую проблему.

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Аксинья Титова
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