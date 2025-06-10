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Наука и технологии

Курение сигарет повысило вероятность употребления наркотиков в 186 раз

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 08:56 Фото: unsplash
Новое исследование с участием нескольких тысяч немецких подростков показало, что курение обычных или электронных сигарет, особенно сочетание этих практик, в сотни раз повышает вероятность знакомства с марихуаной, сообщает Zakon.kz.

В новой работе, которая вышла в Journal of Cannabis Research, группа медиков из Германии детально изучила гипотезу о том, что подросткам, которые уже курят обычные или электронные сигареты, употребление каннабиса может казаться менее рискованным. 

В выборку включили 6711 учеников восьмого и девятого классов из 1615 школ Германии, которые осенью 2021-го и весной 2022 года анонимно заполнили предложенные им анкеты. Вопросы касались социально-демографических сведений, курения, использования электронных сигарет и употребления марихуаны, а также восприятия вреда последнего, намерений попробовать каннабис и ряда других тем.

Возраст учащихся варьировался от 13 до 16 лет, примерно половину из них составили девочки. Среди участников:

  • 6320 человек никогда не пробовали каннабис;
  • 391 – употребляли;
  • 5573 подростка никогда не курили обычные или электронные сигареты;
  • 317 – использовали первые;
  • 387 – курят электронные сигареты;
  • 434 немецких школьника сочетали традиционное курение и вейпинг.

Применив к данным методы статистического анализа, ученые установили, что вейперы в 42,8 раза чаще употребляют каннабис, чем никогда не курившие участники. У тех, кто предпочитал обычные сигареты, вероятность знакомства с "травкой" возрастала в 186 раз, а у комбинировавших вейпинг и традиционное табакокурение – в 468,7 раза, следует из научной работы.

Среди школьников, никогда не употреблявших марихуану, в этой практике наименьшую опасность видели те, кто уже курил обычные и электронные сигареты. У них же отметили самую высокую готовность попробовать каннабис. На втором месте в этом плане оказались традиционные курильщики, а на третьем – вейперы.

Наиболее вредной коноплю считали подростки, не пробовавшие никаких форм курения. У них также зафиксировали минимальный уровень намерения познакомиться с марихуаной.

Выявленные тенденции важны для разработки программ по профилактике употребления каннабиса среди несовершеннолетних и защиты молодежи от его негативных последствий.

Ранее мы писали о том, что жителям Франции запретили курить везде на открытом воздухе.

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Аксинья Титова
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