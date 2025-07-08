Раскрыта жуткая тайна пирамиды Хеопса
Об этом заявил бывший министр древностей Египта Захи Хавасс в подкасте Matt Beall Limitless.
Египтолог рассказал, что его команда обнаружи нлаесколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры.
Они исследовали захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей – со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. Например, "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник".
"Открытия подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", – объяснил Хавасс.
По его словам, рабочие работали в бригадах: одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, устраивая себе выходной раз в 10 дней, пояснил эксперт.
Великая пирамида Гизы – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта. Единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.
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