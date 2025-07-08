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Наука и технологии

Раскрыта жуткая тайна пирамиды Хеопса

Египет, архитектура, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 04:40 Фото: pexels
Археологам удалось сделать удивительное открытие. Они установили, что египетские пирамиды построили вовсе не рабы, а квалифицированные рабочие, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил бывший министр древностей Египта Захи Хавасс в подкасте Matt Beall Limitless.

Египтолог рассказал, что его команда обнаружи нлаесколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры.

Они исследовали захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей – со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф. Например, "смотрящий за стороной пирамиды" и "ремесленник".

"Открытия подтверждают, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид", – объяснил Хавасс.

По его словам, рабочие работали в бригадах: одни резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой материала с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали непрерывно, устраивая себе выходной раз в 10 дней, пояснил эксперт.

Великая пирамида Гизы – крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта. Единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них: ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.

Ранее загадочные сигналы из-подо льда в Антарктиде удивили ученых.

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Аксинья Титова
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