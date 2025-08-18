#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Названо условие, при котором горячие напитки повышают риск рака

Чаепитие, посуда, кружка, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 05:59 Фото: pixabay
Горячие напитки не провоцируют рак горла, однако их частое употребление может повышать вероятность развития опухолей пищевода. При этом решающее значение имеет частота употребления и размер глотка, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию The Conversation рассказал гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея.

По его словам, доказательств связи между потреблением горячих напитков и раком желудка также пока недостаточно. В то же время Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло употребление очень горячих напитков – свыше 65 °C – к категории "вероятно канцерогенных для человека". Хо отметил, что в эту же группу входят выбросы от сжигания древесины в помещении и чрезмерное потребление красного мяса.

"Большинство данных получено в Южной Америке, где популярный матча-латте (порошковый зеленый чай) традиционно пьют при температуре около 70 °C. Именно в этом регионе выявили устойчивую связь между его употреблением и ростом заболеваемости раком пищевода", – отметил ученый.

Аналогичные результаты были получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.

Механизм риска, по словам эксперта, связан с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Постоянное воздействие горячих напитков может вызывать микроповреждения клеток и ослаблять естественные защитные барьеры, что в дальнейшем повышает вероятность онкологических изменений. Дополнительным фактором риска является рефлюкс желудочного сока, повреждающий ткани пищевода.

Ранее выяснилось, для кого курение смертельно опасно.

Аксинья Титова
