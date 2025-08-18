Названо условие, при котором горячие напитки повышают риск рака
Об этом изданию The Conversation рассказал гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея.
По его словам, доказательств связи между потреблением горячих напитков и раком желудка также пока недостаточно. В то же время Международное агентство по изучению рака в 2016 году отнесло употребление очень горячих напитков – свыше 65 °C – к категории "вероятно канцерогенных для человека". Хо отметил, что в эту же группу входят выбросы от сжигания древесины в помещении и чрезмерное потребление красного мяса.
"Большинство данных получено в Южной Америке, где популярный матча-латте (порошковый зеленый чай) традиционно пьют при температуре около 70 °C. Именно в этом регионе выявили устойчивую связь между его употреблением и ростом заболеваемости раком пищевода", – отметил ученый.
Аналогичные результаты были получены в исследованиях на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии.
Механизм риска, по словам эксперта, связан с термическим повреждением слизистой оболочки пищевода. Постоянное воздействие горячих напитков может вызывать микроповреждения клеток и ослаблять естественные защитные барьеры, что в дальнейшем повышает вероятность онкологических изменений. Дополнительным фактором риска является рефлюкс желудочного сока, повреждающий ткани пищевода.
Ранее выяснилось, для кого курение смертельно опасно.