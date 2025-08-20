#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.57
629.48
6.71
Наука и технологии

Неизвестный миллиардер отправится к обломкам "Титаника"

Обломки корабля на дне, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 08:24 Фото: NOAA
Неизвестный миллиардер заплатит 10 млн долларов, чтобы спуститься к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане. Он будет первым, кто сделает это с момента трагедии с батискафом "Титан" в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты New York Post (NYP), подробности экспедиции держатся в секрете, но она состоится через пару недель, рассказал источник издания.

Собеседник NYP пояснил, что не хочет мешать этому миллиардеру самому объявить о предстоящей экспедиции.

Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к океанскому лайнеру, затонувшему в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3.8 км. Связь с батискафом пропала менее чем через два часа после его погружения.

Спустя четыре дня спасатели нашли его обломки: батискаф полностью разрушился из-за направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.

На борту аппарата американской компании OceanGate Expeditions находились пять человек: ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Ранее американский секретный спутник выпустил новую партию неизвестных объектов на орбиту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом
Наука и технологии
02:59, 20 августа 2025
Огненный шар осветил небо Японии таинственным светом
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Наука и технологии
00:03, 20 августа 2025
Ядерным отходам нашли новое применение: оно поможет сэкономить миллионы долларов
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Наука и технологии
22:00, 19 августа 2025
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: