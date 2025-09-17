Магнитные бури накрывают планету в преддверии равноденствия

Магнитная буря, начавшаяся в ночь на понедельник, 15 сентября, до сих пор влияет на Землю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 сентября "Комсомольская правда", по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие два-три дня магнитное поле планеты будет оставаться нестабильным: периоды относительного спокойствия будут сменяться новыми всплесками.

Это уже четвертая буря с начала сентября.

Как объяснила изданию сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина существует сезонная закономерность: летом и зимой геомагнитные возмущения слабее, а весной и осенью – усиливаются. Особенно это заметно в дни равноденствий, когда земной и солнечный экваторы выстраиваются в одну плоскость. В такие моменты потоки солнечного вещества легче проникают в магнитосферу Земли.

Однако этим все не ограничивается. По расчетам специалистов, текущий 11-летний цикл солнечной активности уже прошел пик. Но неожиданно появились признаки того, что Солнце может "взять второй дыхание" и выдать новый максимум вместо постепенного спада. В таком случае человечеству предстоит пережить еще более мощные магнитные удары.

