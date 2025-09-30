Украина за несколько месяцев создала "убийцу дронов"

Украина разработала "убийцу дронов" – квадрокоптер для уничтожения БПЛА. В Европе проявили интерес к этой технологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Financial Times, Украина спешит произвести тысячи перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные беспилотники дешевле и эффективнее.

"Развивая максимальную скорость более 315 км/ч, "Стинг" рассекает украинское небо с визгом, совершенно непохожим на жужжание или гул, характерные для других военных беспилотников. Этот квадрокоптер в форме пули – настоящий убийца дронов, разработанный всего за несколько месяцев украинскими инновационными оборонными технологиями", – говорится в сообщении издания.

В Европе возрос интерес к этому перехватчику на фоне якобы вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

