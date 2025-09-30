#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
549.06
644.87
6.66
Наука и технологии

Украина за несколько месяцев создала "убийцу дронов"

Дроны, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 02:59 Фото: pexels
Украина разработала "убийцу дронов" – квадрокоптер для уничтожения БПЛА. В Европе проявили интерес к этой технологии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Financial Times, Украина спешит произвести тысячи перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные беспилотники дешевле и эффективнее.

"Развивая максимальную скорость более 315 км/ч, "Стинг" рассекает украинское небо с визгом, совершенно непохожим на жужжание или гул, характерные для других военных беспилотников. Этот квадрокоптер в форме пули – настоящий убийца дронов, разработанный всего за несколько месяцев украинскими инновационными оборонными технологиями", – говорится в сообщении издания.

В Европе возрос интерес к этому перехватчику на фоне якобы вторжений российских дронов и самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "мегасделке" по вооружению из США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстан использует свое положение для укрепления связи между Азией и Европой – эксперты
20:48, 30 сентября 2025
Казахстан использует свое положение для укрепления связи между Азией и Европой – эксперты
Умер Юрий Чернавский, писавший песни Пугачёвой, Глызину, Боярскому и Преснякову
18:48, 30 сентября 2025
Умер Юрий Чернавский, писавший песни Пугачёвой, Глызину, Боярскому и Преснякову
Почему доллар в Казахстане пробивает исторический максимум
16:19, 29 сентября 2025
Почему доллар в Казахстане пробивает исторический максимум
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: