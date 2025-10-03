#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
547.57
642.63
6.68
Наука и технологии

Семья физкультурников из Костаная изготовила шахматы в казахском национальном стиле

3D-печать, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 04:54 Фото: из личного архива Вразовских
Семейная пара Алексей и Александра Вразовские создали шахматы в казахском национальном стиле, сообщает Zakon.kz.

По образованию талантливые костанайцы – учителя физической культуры, но по профессии не работают. В качестве хобби они в данный момент занимаются 3D-печатью, передает сайт "Наш Костанай".

Шахматы, которые создали Вразовские, они ранее нигде не встречали и тиражировать в большом количестве пока не планируют. На цифровую модель шахмат потребовалось около недели.

"Это для нас домашнее хобби, – поделилась Александра. – Когда мы покупали новый игровой набор шахмат для дома, нам в голову пришла идея создать что-то уникальное в казахском национальном стиле.

Фото: из личного архива Вразовских

Со слов женщины, на распечатку одной фигуры потребовалось около полутора часов. В день они посвящали этому процессу по три-четыре часа.

"Если сложить, то получится почти целые сутки. Если не подходит температура, то приходится начинать работу заново. Было и так, что мы печатали 15 часов, а на девятом часу отключился свет – и все сбилось", – рассказала мастерица.

Мастера уверены, что данная работа помогает подчеркнуть культуру Казахстана. Сейчас семья работает над созданием большой фигуры Золотого человека.

"Возможно, подарим его школе, в которой учится наша дочь. Кстати, дочери наше хобби тоже нравится – оно, в целом, делает нас дружнее", – отметила Александра Вразовская.

Фото: из личного архива Вразовских

Недавно в Казахстане создали ИИ-модель, которая поможет сохранять петроглифы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вторая молодость: жизнь на пенсии по-казахстански
11:52, 04 июня 2025
Вторая молодость: жизнь на пенсии по-казахстански
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
12:00, 18 апреля 2018
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 55 (Под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
23:09, 04 мая 2017
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 50 (под редакцией доктора юридических наук, профессора А.Г. Диденко)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: