Семья физкультурников из Костаная изготовила шахматы в казахском национальном стиле

Семейная пара Алексей и Александра Вразовские создали шахматы в казахском национальном стиле, сообщает Zakon.kz.

По образованию талантливые костанайцы – учителя физической культуры, но по профессии не работают. В качестве хобби они в данный момент занимаются 3D-печатью, передает сайт "Наш Костанай".

Шахматы, которые создали Вразовские, они ранее нигде не встречали и тиражировать в большом количестве пока не планируют. На цифровую модель шахмат потребовалось около недели.

"Это для нас домашнее хобби, – поделилась Александра. – Когда мы покупали новый игровой набор шахмат для дома, нам в голову пришла идея создать что-то уникальное в казахском национальном стиле.

Фото: из личного архива Вразовских

Со слов женщины, на распечатку одной фигуры потребовалось около полутора часов. В день они посвящали этому процессу по три-четыре часа.

"Если сложить, то получится почти целые сутки. Если не подходит температура, то приходится начинать работу заново. Было и так, что мы печатали 15 часов, а на девятом часу отключился свет – и все сбилось", – рассказала мастерица.

Мастера уверены, что данная работа помогает подчеркнуть культуру Казахстана. Сейчас семья работает над созданием большой фигуры Золотого человека.

"Возможно, подарим его школе, в которой учится наша дочь. Кстати, дочери наше хобби тоже нравится – оно, в целом, делает нас дружнее", – отметила Александра Вразовская.

Фото: из личного архива Вразовских

