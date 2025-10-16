Ученые нашли формулу долголетия: эксперимент показал впечатляющий результат

Комбинация двух веществ – гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 – продемонстрировала потенциал в замедлении процессов старения и увеличении продолжительности жизни, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Aging.

Окситоцин, известный как "гормон любви" или "гормон привязанности", участвует в формировании социальных связей и снижении уровня стресса. Второе вещество, ингибитор Alk5 (A5i), блокирует активность белка, связанного с воспалительными процессами и возрастными изменениями в организме. По мнению ученых, их совместное действие может усиливать регенерацию тканей и замедлять старение клеток.

В ходе эксперимента пожилым самцам мышей (в возрасте около 25 месяцев, что сопоставимо с 75 годами человеческой жизни) регулярно вводили комбинированный препарат. Результаты оказались неожиданно высокими: средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%, а общая выживаемость – на 14% по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у подопытных улучшились память, координация движений и физическая активность, а показатели крови приблизились к нормам более молодых животных.

Однако эффект наблюдался только у самцов. У самок подобной зависимости выявлено не было. Ученые предполагают, что это может быть связано с различиями в гормональном фоне и планируют продолжить исследования, чтобы выяснить причины.

Специалисты отмечают, что открытие открывает новые перспективы для создания препаратов, продлевающих активную жизнь человека, однако до клинического применения еще далеко – необходимо тщательно изучить безопасность и возможные побочные эффекты терапии.

