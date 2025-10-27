Ученые открыли в Греции таинственное подземное озеро
Как сообщает агентство АМНА, ученые из Мальты и Италии установили, что значительное снижение уровня моря в ледниковые периоды способствовало проникновению дождевой и речной воды в подводные отложения, часть которых сохранилась до настоящего времени.
По данным исследования, озеро располагается на глубине от 20 до 600-700 метров под морским дном Коринфского залива.
Исследователи использовали междисциплинарный подход, сочетая высококачественные сейсмические данные с гидрогеологическим моделированием, чтобы изучить распределение воды под морским дном. Этот комплекс методов позволил определить вероятные зоны скопления воды и пути ее перемещения на протяжении времени.
Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому картирование мест залегания подземных вод и понимание того, как геологические структуры их сохраняют, может помочь государству получить более полное представление о состоянии недр.
Ранее ученые выяснили, откуда на Земле появилась вода.