Наука и технологии

Астрономы выяснили, чем на самом деле были загадочные сигналы об НЛО в 50-е

Поезд, летающая тарелка, небо, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 06:40 Фото: pixabay
До 1957 года, когда люди запустили первый искусственный спутник Земли, астрономы создавали подробные карты звездного неба с помощью фотографий. Иногда на этих снимках появлялись объекты, которых не было ни на предыдущих, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports. В публикации говорится, что такие кратковременные яркие точки, похожие на звезды, получили название "транзиенты". Их природа оставалась загадкой, а объяснения варьировались от осколков астероидов и дефектов фотопластинок до более необычных гипотез.

Одновременно с этим в культуре и неофициальных отчетах десятилетиями существовало предположение о связи между ядерной активностью и НЛО. Считалось, что такие объекты часто замечали вблизи полигонов и мест производства ядерного оружия.

Ученые из проекта Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations (VASCO) проанализировали данные, собранные Паломарской обсерваторией с 1949 по 1957 год. Таким образом, они создали базу данных, охватывающую период 2718 дней.

В нее внесли информацию трех типов: даты обнаружения транзиентов на снимках, даты всех надземных ядерных испытаний, проведенных США, СССР и Великобританией, в также количество сообщений о НЛО из всеобъемлющей базы данных свидетельских показаний UFOCAT.

Специалисты применили статистические методы для поиска взаимосвязей между этими тремя категориями событий. Они проверяли, как часто транзиенты появлялись в "окнах" ядерных испытаний – за день до, в день или на следующий день после взрыва. Также исследователи сопоставили количество транзиентов с числом сообщений о НЛО в те же сутки по всему миру.

Анализ показал несколько устойчивых связей. Вероятность наблюдения транзиентов возрастала на 45% в пределах одного дня до или после ядерного испытания. Наиболее сильная корреляция проявилась для вспышек, которые происходили на следующий день после: их фиксировали на 68% чаще по сравнению с обычными днями.

Авторы исследования обнаружили связь и с сообщениями о НЛО. Каждое дополнительное сообщение о неопознанном явлении в определенную дату увеличивало количество зафиксированных транзиентов на 8,5%. Кроме того, сами отчеты о НЛО становились немного более частыми в периоды ядерных испытаний.

В итоге научная работа предоставила первое подтверждение, что между ядерной активностью и аномальными явлениями в небе может существовать неслучайная связь, сужая круг возможных гипотез для будущих исследований.

Ранее ученые выяснили, откуда на Земле появилась вода.

Аксинья Титова
