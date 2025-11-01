Шимпанзе способны взвешивать противоречивые данные, как и люди – ученые

Новое исследование показало, что наши ближайшие родственники задумываются о своих собственных мыслях, сообщает Zakon.kz.

Игровые эксперименты с спасенными шимпанзе в заповеднике шимпанзе острова Нгамба в Уганде показали, что при принятии решений приматы оценивают качество доказательств и рационально корректируют свои убеждения.

"Оказывается, что наши ближайшие ныне живущие родственники – шимпанзе, тоже способны взвешивать доказательства, с которыми сталкиваются, чтобы принимать рациональные решения. В серии игровых экспериментов в заповеднике для шимпанзе в Уганде исследователи наблюдали, как обезьяны оценивали качество представленных им доказательств, меняли свое поведение в зависимости от увиденного и даже пересматривали свои убеждения в свете новой информации, – отмечается в результатах исследования, опубликованных в журнале Science.

Ученые своим новым изучением подтверждают тот факт, что эти высшие приматы способны мыслить самостоятельно, осознавая, что они знают, а что нет.

Как отметил исследователь познавательных способностей животных из Университета Джонса Хопкинса Кристофер Крупенье, результаты исследования всеобъемлющи и открывают новые горизонты в "важном вопросе" о том, являются ли люди уникальными в своей способности рационально взвешивать доказательства.

"Со стороны сложно точно сказать, осознают ли животные собственное мышление. Хотя исследователи давно обнаружили доказательства того, что различные приматы осознают, знают они что-то или нет, скептики утверждают, что эти результаты можно объяснить более простыми когнитивными процессами. Крупенье объясняет, что новое исследование "в значительной степени подтверждает, что шимпанзе могут обладать реальной способностью к активному мышлению", – говорится в научном журнале.

По словам специалиста по сравнительной психологии из Калифорнийского университета в Беркли Яна Энгельманна, коллеги давно намеревались проверить – существует ли способность у шимпанзе адекватно реагировать на факты. Поэтому исследователи посетили заповедник шимпанзе на острове Нгамба в Уганде, где провели эксперименты на шимпанзе, которые заинтересовались экспериментом и охотно поучаствовали в исследовании.

"53 обезьяны в островном заповеднике, спасенные от незаконной торговли дикими животными, ночью спят в безопасных вольерах, но днем могут свободно бродить по лесу. В каждом эксперименте команда привлекала от 15 до 23 участников, которые согласились взаимодействовать с учеными", – говорит Энгельманн.

В первом эксперименте исследователь показал шимпанзе два ящика. В одном из них были веские доказательства того, что в нем еда: стеклянная панель позволяла шимпанзе видеть кусочек яблока. Другой ящик предоставил более слабые доказательства наличия там лакомства: стекла не было, но когда исследователи встряхивали ящик, внутри него что-то дребезжало – это был деревянный шарик. После того, как шимпанзе показали только один ящик, они могли выбрать, какой ящик им нужнее. Затем им показали другой ящик и предложили изменить решение или остаться при первоначальном выборе.

Шимпанзе, которым сначала показали стеклянный ящик, не только выбрали его, но и не отдали предпочтение ему, когда им предложили перейти к дребезжащему ящику. Однако шимпанзе, которым первыми показали дребезжащий ящик и которые выбрали его, основываясь на более слабых слуховых признаках, изменили свое решение, увидев более весомые визуальные признаки другого ящика.

Фото: скриншот эксперимента с science.org

Для дальнейшего тестирования шимпанзе исследователи изменили качество доказательств: шимпанзе могли видеть только следы еды за одним из ящиков, что делало другой, дребезжащий ящик, более вероятным кандидатом на роль места, где находится еда. На этот раз шимпанзе предпочитали дребезжащий ящик и переключались на него, если им сначала показывали более слабые доказательства.

"Получение столь убедительных доказательств того, что животные пересматривают свои убеждения, очень воодушевляет. Тот факт, что шимпанзе изменили свой выбор, также показывает, насколько уверенно шимпанзе основывались на имеющейся у них информации, и как они оценивали различные виды доказательств. Они считали вид еды самым веским доказательством, затем слышали, как трясут еду в коробке, и, наконец, видели лишь следы еды", – говорит Эндрюс.

Дальнейшие эксперименты показали, насколько сложны были рассуждения шимпанзе. В одном из них обезьяны видели кусочек яблока в стеклянной коробке и слышали, как экспериментатор бросает кусочек яблока в другую. Сначала они выбрали стеклянную коробку. Но, услышав, как экспериментатор бросает второй кусочек яблока в другую коробку, они переключились на нее. А когда шимпанзе показали, что доказательство в коробке было поддельным – стеклянная коробка, где "стеклянная панель" с яблоком за ней на самом деле была просто изображением яблока, – они изменили свой выбор на другую коробку.

"Это исследование впервые показало, что "шимпанзе не только взвешивают факты, формируя свои представления о мире, но и корректируют эти представления в зависимости от их силы. Это просто поразительно", – считает специалист по сравнительной психологии из Йоркского университета Сюзанна Макдональд.

Следующим шагом станет проверка этой способности у других видов, что поможет определить, на каком этапе развития нашего вида она могла развиться. Ученые считают, что бонобо – один из очевидных вариантов, так как наряду с шимпанзе являются ближайшими ныне живущими родственниками человека.