Ощутимые последствия магнитной бури могут ощутить земляне в ближайшие дни

Фото: unsplash

Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17 и 18 декабря. В связи с этим корональная дыра может вызвать магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук в своем Telegram-канале, основным источником солнечной активности на этой неделе станет очередная корональная дыра своеобразной формы. По данным специалистов, в среду или четверг к планете может подойти возмущенный поток солнечного ветра. "Прогноза на магнитные бури пока нет, но так как предыдущее касание дало бури низшего первого уровня G1, можно считать это предварительным ориентиром", – говорится в сообщении. Ранее итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось заснять сразу два редчайших атмосферных явления в одном кадре – "эльф" и спрайт.

