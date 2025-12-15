#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ощутимые последствия магнитной бури могут ощутить земляне в ближайшие дни

Астрономия, космос, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 01:40 Фото: unsplash
Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17 и 18 декабря. В связи с этим корональная дыра может вызвать магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук в своем Telegram-канале, основным источником солнечной активности на этой неделе станет очередная корональная дыра своеобразной формы.

По данным специалистов, в среду или четверг к планете может подойти возмущенный поток солнечного ветра.

"Прогноза на магнитные бури пока нет, но так как предыдущее касание дало бури низшего первого уровня G1, можно считать это предварительным ориентиром", – говорится в сообщении.

Ранее итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось заснять сразу два редчайших атмосферных явления в одном кадре – "эльф" и спрайт.

Аксинья Титова
