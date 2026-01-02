Ученые выяснили, что раньше сутки на Земле длились всего 19 часов
Ученые проанализировали геологические данные докембрийской эпохи.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, свидетельствует, что в середине протерозойской эры – примерно от 2 до 1 миллиарда лет назад – привычный процесс постепенного удлинения земных суток остановился. В течение этого периода продолжительность дня оставалась почти постоянной.
Обычно вращение Земли замедляется из-за приливного взаимодействия с Луной, которая "отбирает" часть вращательной энергии планеты. Однако авторы исследования обнаружили, что в докембрии этот эффект почти полностью компенсировался атмосферными приливами, вызванными солнечным нагревом.
При определенных условиях эти атмосферные волны входили в резонанс и создавали момент, который ускорял вращение Земли, уравновешивая тормозящее влияние Луны. В результате продолжительность суток стабилизировалась на уровне примерно 19 часов.
Ученые собрали 22 независимые оценки продолжительности земного дня, полученные из анализа приливных отложений, строматолитов и ритмических геологических структур. Часть данных удалось получить благодаря современным методам циклостратиграфии, позволяющим определять скорость вращения Земли по древним осадочным породам.
Статистический анализ показал четкое "плато" в изменении продолжительности дня, которое длилось около миллиарда лет, прежде чем сутки снова начали удлиняться до современных 24 часов.
