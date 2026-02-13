#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

В Африке "рождается" новый океан, раскалывающий континент на две части

Течение, скалы, океан, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 05:59 Фото: freepik
По последним исследованиям, Африка распадается вдоль гигантской трещины, в которой через миллионы лет возникнет новый океан между двумя большими массивами суши, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek, раскол проходит вдоль Восточноафриканского рифта (Восточной Африки), где восточная часть Африки, Сомалийская плита, отделяется от более крупной Нубийской плиты, которая образует остальную часть континента.

Процесс разрушения идет крайне медленно, и для полного раскола потребуются десятки миллионов лет. Ежегодное смещение составит всего несколько миллиметров.

Нубийская и Сомалийская плиты также отделяются от Аравийской плиты на севере, образуя Y-образную рифтовую систему. Эти плиты пересекаются в регионе Афар в Эфиопии. Это одно из редких мест на Земле, где встречаются три тектонических рифта – Эфиопский, Красноморский и Аденский рифты.

По подсчетам ученых, разрыв, достаточный для заполнения целого океанического бассейна, образуется лишь через многие миллионы лет. Однако это медленное расхождение может раньше повлиять на жизнь людей из-за сейсмических и вулканических рисков.

Новый анализ магнитных данных конца 1960-х годов показал, что Африка и Аравия разделились первыми, образовав единый разлом после рифтов Аденского залива и Красного моря. За ними последовал африканский рифт, вероятно, разорванный восходящим потоком суперплюма, и он остается активным до сих пор.

Ранее мы писали о том, что субмарина "испарилась" подо льдом Антарктиды после обнаружения аномалии.

Аксинья Титова
